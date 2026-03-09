Il Tecnopolo si mette in mostra a Parigi | si presenterà l' innovativo impianto di riciclo Fiber

Il Tecnopolo di Ravenna, con sede a Faenza, parteciperà alla fiera internazionale Jec World 2026 a Parigi dal 10 al 12 marzo. Durante l’evento sarà presentato l’impianto di riciclo

Il Tecnopolo di Ravenna sede di Faenza parteciperà alla fiera internazionale Jec World 2026, l’evento di riferimento per i materiali compositi e le tecnologie avanzate, in programma a Parigi dal 10 al 12 marzo. La presenza del Tecnopolo, con i laboratori della sede faentina che si trovano nel Parco scientifico Torricelli, rappresenta un’opportunità strategica per rafforzare le collaborazioni internazionali e promuovere le competenze d’eccellenza nel settore dei materiali compositi, ceramici ad alte prestazioni e polimerici. La delegazione faentina a Parigi è composta da membri dei laboratori di ricerca del Ciri-Mam, Certimac, Cnr-Issmc e del Tecnopolo di Ravenna. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Al Tecnopolo di Rimini la ricerca che guarda al futuro: sostenibilità, riciclo e tutela dell’ambienteAl Tecnopolo di Rimini opera da anni un gruppo di ricerca dell’Università di Bologna che lavora su uno dei temi più centrali per il futuro del...

