Tennis i risultati del Rodeo giovanile al Republic Sport Village di Jesolo

Nel pomeriggio di domenica si è concluso al Republic Sport Village di Jesolo il torneo giovanile di tennis under 14. La competizione ha visto in campo 30 giovani atleti sotto la guida di Alessandro Mior, che hanno disputato le partite durante tutto il fine settimana. L’evento ha raccolto numerosi partecipanti e si è svolto in un’unica giornata dedicata alle sfide tra i giovani tennisti.

Si è concluso nel pomeriggio di domenica il Rodeo tennistico giovanile under 14 con 30 ragazzi coordinati da Alessandro Mior. Per entrambi i draw, nonostante la competizione sia stata dedicata ai giovani, ce ne sono già di 3^ categoria e, sono stati limitati fino al 3° gruppo.