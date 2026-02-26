Svaligiato il Tennis Village ad Agropoli accertamenti in corso

Nella notte, il Tennis Village di Agropoli è stato oggetto di un furto. I responsabili sono entrati nella struttura situata vicino allo svincolo Agropoli Sud, causando danni e portando via diversi oggetti. Le forze dell'ordine stanno raccogliendo elementi per identificare i colpevoli e chiarire quanto accaduto. Non sono state ancora rese note eventuali conseguenze o dettagli sulle indagini in corso.

Ladri ad Agropoli, l'altra notte, ad Agropoli ai danni del Tennis Village, nei pressi dello svincolo Agropoli Sud. Ignoti hanno forzato l’ingresso della segreteria servendosi di un piccone, prelevando denaro contante dalla cassa e scassinando anche i distributori automatici. Il bottino ammonta a. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Svaligiato bar ad Agropoli, ladro in scooter sfonda la vetrina: indagini in corsoUn furto è stato messo a segno la scorsa notte ai danni del Bar Mercà Bistrot ad Agropoli, situato all'interno dell'area mercatale. Auto in fiamme nella notte, ad Eboli: accertamenti in corsoIncendio nella notte ad Eboli: in pieno centro, infatti, per cause da accertare un'auto è stata avvolta dalle fiamme.