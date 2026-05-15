Il Teatro del Sorriso | in arrivo Volpi e Galline
Sabato 16 maggio alle 21, il Teatro Gentile di Cittanova ospiterà uno spettacolo inserito nella decima edizione della rassegna teatrale “Il Teatro del Sorriso”. La serata vedrà in scena “Volpi e Galline”, uno degli eventi più attesi del cartellone. L’appuntamento si svolge nel rispetto del calendario della manifestazione, che prevede diverse rappresentazioni teatrali durante il mese. La programmazione include vari spettacoli rivolti a diverse fasce di pubblico, tutti organizzati presso il teatro cittadino.
Sabato 16 maggio, alle ore 21, il palcoscenico del Teatro Gentile di Cittanova ospiterà uno degli appuntamenti più attesi della X edizione della rassegna teatrale “Il Teatro del Sorriso”. La compagnia rossanese Codex 8&9 presenterà l'opera “Volpi e Galline – Riunione ’e gurpe, mort ’e gaddine”. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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L'appuntamento è per sabato 9 maggio alle ore 21:00 al Teatro Paolella. Una commedia brillante in tre atti ideata, scritta e diretta da Francesco Rizzo ad opera della compagnia teatrale La Bottega del Sorriso di Cittanova facebook
Il #4maggio 1929 nasceva #AudreyHepburn. Dopo aver sofferto la guerra e debuttato a teatro in Gigi divenne famosa con Vacanze romane, diva in Colazione da Tiffany e My Fair Lady. Indimenticabili il sorriso, l'innata leggiadria ed eleganza del portamento. T x.com
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