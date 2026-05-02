Luciana Littizzetto ha rilasciato un’intervista a Fanpage in cui affronta diversi temi legati alla percezione di sé e alla perdita di fertilità, affermando che, nonostante i tentativi di migliorare l’aspetto esteriore, la capacità riproduttiva si riduce. La comica ha commentato con ironia il processo di invecchiamento, paragonandosi a galline che cambiano ruolo senza possibilità di ritorno. La conversazione si è rivelata lunga e ricca di riflessioni.

È lunga è densa l’intervista che Luciana Littizzetto ha rilasciato a Fanpage. La comica racconta del suo romanzo, Il tempo del la la la, nel quale affronta – tra gli altri – anche il tema della menopausa con la consueta ironia ma anche con spunti di riflessione importanti: “Possiamo trasformarci in faccia, piallarci, ringiovanirci, tirarci, ma la nostra fertilità si perde. Su quello, a un certo punto, non possiamo più intervenire. La novità è che si può intervenire per la “iolanda”, ma sulla fertilità no. Se ce lo diciamo da sole, che da ovaiole diventiamo galline da brodo, vuol dire riderci sopra, anche perché non ci sono alternative”....🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Possiamo trasformarci in faccia, piallarci, ringiovanirci ma la nostra fertilità si perde. Da galline ovaiole diventiamo galline da brodo, dircelo da sole vuol dire riderci sopra”: così Luciana Littizzetto

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