Il tailleur vivace sta attirando molta attenzione sui social, diventando rapidamente virale. Le immagini mostrano capi che abbandonano le tonalità classiche di nero e grigio, puntando su colori intensi e accesi. Questa tendenza si fa strada nel mondo della moda, segnando un cambio rispetto ai look più sobri degli anni passati. Le immagini condivise online evidenziano come si possa scegliere un abbigliamento professionale senza rinunciare alla vivacità dei colori. La diffusione di queste proposte sta influenzando le scelte di stile di molte persone.

I l power dressing del 2026 non passa più dal rigore del nero o del grigio, ma dalla forza del colore. A dimostrarlo è Kate Middleton che, il 13 maggio 2026, è arrivata a Reggio Emilia per conoscere da vicino il cosiddetto Reggio Emilia Approach, il modello educativo per l’infanzia che ha reso la città celebre anche in Inghilterra. Ed è stato proprio il suo primo royal look italiano a colpire immediatamente: un tailleur luminoso e vitaminico, elegante ma pieno di energia, capace di trasformare il classico completo sartoriale in una dichiarazione di stile contemporanea. Completo da donna: 5 tailleur alternativi da copiare X Leggi anche › Il... 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il tailleur coloratissimo è già virale. Tutto da copiare

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