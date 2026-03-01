Milano moda e star | Demi Moore Madonna e Armani dominano i front row Dal biker radicale al boudoir consapevole fino al tailleur pantalone da copiare in primavera

Durante le ultime giornate della Milano Fashion Week Autunno-Inverno 20262027, si sono viste protagoniste alcune delle più note star e stilisti internazionali. Demi Moore, Madonna e Armani hanno occupato i posti in prima fila, mentre le sfilate hanno presentato dal biker radicale al boudoir consapevole, fino al ritorno del tailleur pantalone, pronto a essere replicato nella prossima stagione primaverile.

Naviga il sito di iodonna.it con pubblicità profilata e senza abbonarti Le star indimenticabili in prima fila a Milano: Demi Moore biker da Gucci, Madonna in lingerie da Dolce&Gabbana e l’eleganza senza tempo delle ospiti di Giorgio Armani Le ultime giornate della Milano Fashion Week Autunno-Inverno 20262027, scorrono come i titoli di coda di un film molto atteso. Una storia che si svolge in passerella, ma che in front row regala gli ultimi, decisivi effetti speciali. Quando le luci si abbassano, la musica sale, e le star – una a fianco all’altra – firmano la chiusura della kermesse in grande stile. Da Demi Moore ospite da Gucci by Demna Gvasalia, a Madonna che ferma il traffico per arrivare allo show di Dolce&Gabbana. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Milano, moda e star: Demi Moore, Madonna e Armani dominano i front row. Dal biker radicale al boudoir consapevole, fino al tailleur pantalone da copiare in primavera Milano Fashion Week: Demi Moore come catwoman da Gucci (e tutte le altre star in front row)Proprio come la nutrita scia di stelle che ha illuminato il front row dell'attesissimo défilé di Gucci. Milano Fashion Week, il nuovo bob di Demi Moore da Gucci e gli altri beauty look delle star in front rowDemi Moore Demi Moore è arrivata alla sfilata du Gucci con un nuovo taglio di capelli. Contenuti e approfondimenti su Demi Moore. Temi più discussi: Milano Fashion Week, Madonna superblond da Dolce & Gabbana e gli altri beauty look delle star in front row; Demi Moore, capelli corti e jumpsuit in pelle alla Milano Fashion Week 2026; Demi Moore debutta alla Milano Fashion Week con un caschetto sfilato ultra black; Tutte le star in front row alla Milano Fashion Week autunno inverno 2026 2027. Demi Moore, capelli corti e jumpsuit in pelle alla Milano Fashion Week 2026Alla Milano Fashion Week 2026 Demi Moore sorprende con un bob effetto wet che rivoluziona la sua immagine e un total look in pelle Gucci ... dilei.it Demi Moore a Milano, che taglio di testa e... di pesoTaglio sbarazzino, occhiali oversize fascianti - anche sotto i raggi di luna - e un fisico sempre più sottile. Ha lasciato il segno la tappa milanese di Demi Moore alla Fashion Week con il suo insepar ... tgcom24.mediaset.it Leggo. . I cambi di look di Demi Moore sono spesso legati ai suoi film. Dal 1990, con il caschetto scuro di “Ghost” al 1997 quando sorprende tutti rasandosi completamente i capelli per “G.I. Jane”. Iconica anche la copertina di Vanity Fair del 1991: nuda e incint - facebook.com facebook Domani #CTCF Demi Moore, Virginia Raffaele, Fabio De Luigi, Matilda De Angelis, Flora Tabanelli, Giovanni Esposito, Paolo Rossi, Ubaldo Pantani, Gabriele Cirilli, Alessia Marcuzzi #SANREMO2026 x.com