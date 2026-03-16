Peter Thiel a Roma | il lato oscuro della Silicon Valley

A Roma, il 16 marzo, si sono svolte alcune lezioni riservate sull’Anticristo organizzate da Peter Thiel. La notizia ha suscitato reazioni di diffidenza e prese di distanza tra le forze politiche e i media italiani, mentre l’attenzione pubblica si è concentrata sull’evento. La presenza di Thiel nella capitale ha attirato l’interesse di chi segue da vicino le attività del noto imprenditore e investitore.

Roma, 16 mar – Il punto non è che Peter Thiel tenga nella capitale una serie di lezioni riservate sull’Anticristo, né che la notizia abbia immediatamente acceso diffidenze, prese di distanza e la solita isteria politico-mediatica italiana. Il punto è che l’arrivo a Roma del cofondatore di PayPal e fondatore di Palantir Technologies, figura centrale del blocco tecnologico-conservatore americano, costringe a fare i conti con qualcosa che in Europa si preferisce spesso eludere: il ritorno della teologia politica nel cuore stesso del potere tecnologico. Thiel e il lato oscuro della Silicon Valley. Il ciclo di conferenze romane – organizzato... 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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