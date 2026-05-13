Un incontro tra le due figure più importanti di Stati Uniti e Cina è stato annunciato, con la presenza di Donald Trump e Xi Jinping ai capi delle rispettive delegazioni. La riunione si svolgerà in un contesto diplomatico, coinvolgendo anche rappresentanti di aziende tecnologiche di rilievo della Silicon Valley. La discussione si concentrerà su questioni di interesse reciproco, anche se i dettagli sul formato e i partecipanti secondari non sono ancora stati resi noti.

La prima e fin qui unica certezza è che ai due lati opposti del tavolo ci saranno Donald Trump e Xi Jinping. Resta ancora da capire chi, in sede negoziale, occuperà gli altri posti. Né la Cina né gli Stati Uniti hanno al momento diffuso informazioni su chi comporrà i team che dovranno portare avanti i negoziati. Sappiamo però che Trump porterà con sé il gotha dell'imprenditoria tecnologica americana, dal Ceo di Tesla, Elon Musk, all’attuale capo di Apple, Tim Cook, oltre a tanti altri importanti dirigenti, come Larry Fink di BlackRock e Kelly Ortberg di Boeing. Xi risponderà presumibilmente con i suoi alti burocrati, funzionari che conoscono molto bene gli Usa e pronti a strappare un deal favorevole al loro Paese.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Trump porta i big della Silicon Valley da Xi: chi siederà al tavolo del vertice con la Cina

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Trump: «Chiesto alla Cina di rinviare il vertice con Xi Jinping»

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