Il sub Gabriele Belmonte | Alle Maldive regole per bombole e profondità ma in questa stagione il mare è pericoloso

Da fanpage.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gabriele Belmonte, sub italiano alle Maldive, ha spiegato a Fanpage.it che in questa stagione le regole per le bombole e le profondità sono rigorose, ma il mare può comunque rappresentare un rischio maggiore. Durante il periodo delle piogge, le condizioni oceaniche si modificano e aumentano i pericoli per chi si immerge. Belmonte ha sottolineato che le condizioni meteorologiche e marine si aggravano, rendendo più rischioso praticare immersioni in questa fase dell’anno.

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Gabriele Belmonte, sub italiano alle Maldive, spiega a Fanpage.it cosa significa immergersi durante la stagione delle piogge: "Il mare può diventare pericoloso. Mi ha stupito sentire dell'incidente in cui sono morti 5 italiani, qui ci sono regole di sicurezza molto stringenti". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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