Il Severi di Frosinone brilla alle Olimpiadi della Matematica | bronzo nazionale per Cecilia Storace
L'Istituto “Francesco Severi” di Frosinone ha ottenuto un bronzo nazionale alle finali delle Olimpiadi della Matematica, che si sono svolte a Cesenatico dall’8 al 10 maggio. La studentessa Cecilia Storace ha partecipato alla competizione, rappresentando la scuola in questa fase finale. La partecipazione si è conclusa con questo risultato, portando un riconoscimento ufficiale alla scuola e alla studentessa. L’evento ha visto coinvolti studenti provenienti da diverse regioni italiane.
Prestigioso risultato per l’Istituto “Francesco Severi” di Frosinone alle finali nazionali delle Olimpiadi della Matematica, svoltesi a Cesenatico dall’8 al 10 maggio. La manifestazione, tra le più importanti competizioni studentesche italiane dedicate alla matematica, ha coinvolto circa 300. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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