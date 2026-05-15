Il Severi di Frosinone brilla alle Olimpiadi della Matematica | bronzo nazionale per Cecilia Storace

L'Istituto “Francesco Severi” di Frosinone ha ottenuto un bronzo nazionale alle finali delle Olimpiadi della Matematica, che si sono svolte a Cesenatico dall’8 al 10 maggio. La studentessa Cecilia Storace ha partecipato alla competizione, rappresentando la scuola in questa fase finale. La partecipazione si è conclusa con questo risultato, portando un riconoscimento ufficiale alla scuola e alla studentessa. L’evento ha visto coinvolti studenti provenienti da diverse regioni italiane.

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