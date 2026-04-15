Il genio salentino brilla in Europa argento per Alice Gemma alle Olimpiadi di matematica

Un giovane talento salentino si è distinto in Europa conquistando una medaglia d’argento alle Olimpiadi di matematica. La partecipazione si è svolta in un contesto internazionale, con studenti provenienti da diversi paesi europei. La competizione ha coinvolto giovani provenienti da vari istituti scolastici, e il risultato ottenuto rappresenta un riconoscimento importante per il percorso formativo del partecipante.

LECCE – Il talento non ha confini, e quando incontra la dedizione, i risultati non tardano a farsi sentire. Alice Gemma, studentessa 18enne dell’ultimo anno del liceo scientifico “De Giorgi” di Lecce, ha portato il Salento sul secondo gradino più alto d’Europa.Alle Olimpiadi europee femminili di.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate Il genio salentino vola a Bordeaux: Alice Gemma per l’Italia alle Olimpiadi di matematicaIl presidente della Provincia di Lecce Fabio Tarantino riceve a Palazzo Adorno la giovane studentessa del liceo scientifico “De Giorgi” in partenza... Olimpiadi di matematica. Un Settebello rosa porta Prato alle finaliUna squadra fortissima composta da studentesse che hanno la passione per i numeri, i calcoli e il ragionamento che si realizza.