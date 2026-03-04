Paris Fashion Week | Jonathan Anderson invita Baudelaire ai Jardin des Tuileries di Dior

Durante la Paris Fashion Week, il designer Jonathan Anderson ha presentato una collezione per Dior ispirata all’aristocrazia, con dettagli che richiamano l’eleganza classica. La sfilata si è svolta ai Jardin des Tuileries, attirando l’attenzione di addetti ai lavori e appassionati di moda. La collezione combina elementi storici con uno stile contemporaneo, creando un mix sofisticato e raffinato.

Jonathan Anderson ha disegnato per Dior una collezione in cui l'ispirazione aristocratica, le piante e la couture hanno inventato una stagione post-romantica +++dropcap Dior ha le sue leggende: il suo tailleur Bar, la sua aura couture, le sue principesse, da Margaret a Lady D. Dior ha anche, da qualche stagione, un direttore creativo che sa perfettamente come metabolizzarli, trasformarli e proiettarli in una nuova dimensione. Lo dimostra questa sfilata Autunno-inverno 202627, organizzata in una giornata di sole decisamente primaverile nel cuore del Giardino delle Tuileries, tra il Louvre e Place de la Concorde. Di solito, Dior vi allestisce un'immensa tenda bianca, una sorta di tempio della moda interamente dedicato alla gloria di una maison il cui nome, come diceva Jean Cocteau, unisce le parole «Dio» (Dieu) e «Oro» (Or). 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Paris Fashion Week: Jonathan Anderson invita Baudelaire ai Jardin des Tuileries di Dior Dior: il debutto Couture di Jonathan AndersonIl debutto di Jonathan Anderson nella couture di Dior ha inizio con la vertigine poetica di un contrasto formidabile, quello tra la sacralità di due... Jonathan Anderson debutta da Dior e ridisegna “un nuovo tipo di uomo”Con la Spring/Summer 2026, Jonathan Anderson inaugura il suo corso da Dior senza effetti speciali né proclami: non è un debutto “a colpi di slogan”,... Altri aggiornamenti su Paris Fashion Week. Temi più discussi: Paris Fashion Week, la sfilata di Dior Autunno Inverno 2026 2027. FOTO; Ecco il calendario della Paris Fashion Week: quali sono gli eventi da non perdere; Paris Fashion Week FW26-27: il giardino d’inverno di Dior; Dior la sfilata donna autunno inverno 2026 al Jardin des Tuileries. Paris Fashion Week, tutti i look più belli delle star in front rowTra passerelle e prime file, Parigi accende i riflettori sullo stile: mentre sfilano le nuove collezioni, le celebrity rispondono con outfit impeccabili e scelte da copiare. Ecco i look delle star ai ... vanityfair.it La sfilata di Dior porta in passerella lo stile parigino più sofisticato: 5 look nonchalant radical chicPer l'autunno inverno 2026 2027, il direttore creativo Jonathan Anderson ci parla dello stile parigino, quello che non passa inosservato ... vogue.it Gli outfit della Paris Fashion Week Autunno Inverno 2026/2027 a cui ispirarsi (anche subito) x.com Gli outfit della Paris Fashion Week Autunno Inverno 2026/2027 a cui ispirarsi (anche subito) facebook