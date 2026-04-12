Il 13 maggio il Museo d’Arte della Contea di Los Angeles ospiterà la sfilata annuale di Dior Cruise, scelta come location per il debutto della collezione di Jonathan Anderson. L’evento si svolgerà negli spazi del Lacma, il Museo della Contea di Los Angeles, che aprirà le sue porte per questa manifestazione. La sfilata rappresenta uno degli appuntamenti più attesi nel calendario della maison per questa stagione.

Al Lacma, il Museo della Contea di Los Angeles, si apriranno le porte per la prossima Dior Cruise. Per il debutto di Jonathan Anderson la maison ha scelto il Museo d’Arte della Contea di Los Angeles dove, il 13 maggio, si terrà l’iconica sfilata annuale proprio negli spazi del museo. A fare da sfondo il nuovo edificio del Lacma, inaugurato di recente e firmato dall’architetto Peter Zumthor, vincitore del Premio Pritzker. Con questo debutto Anderson inaugurerà, inoltre, cinque settimane di sfilate internazionali delle principali maison. Infatti, tra collezioni cruise ed eventi speciali one-off, riapre la stagione dopo l’ultima sfilata prêt-à-porter dello stilista nordirlandese, Sun King Chic, che si è svolta nella suggestiva cornice dei Giardini delle Tuileries, ed è stata tra le più notevoli della stagione.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - La prossima Dior cruise? Al Lacma di Los Angeles

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