Vernice Fresca | il teatro che mette a nudo l’anima

Dal 6 all’8 marzo 2026, al Teatro di Villa Lazzaroni a Roma, va in scena Vernice Fresca, uno spettacolo teatrale scritto e diretto da Giovanni Sicurello. La rappresentazione si presenta come un’occasione per il pubblico di assistere a un'opera che si propone di mettere a nudo le emozioni e le fragilità dei personaggi sul palcoscenico.

Cosa: Lo spettacolo teatrale Vernice Fresca, scritto e diretto da Giovanni Sicurello. Dove e Quando: Al Teatro di Villa Lazzaroni, Roma, dal 6 all'8 marzo 2026. Perché: Un'opera graffiante che esplora la libertà e l'alienazione attraverso una panchina magica che costringe alla verità. Il panorama teatrale romano si arricchisce di una proposta giovane e vibrante con il debutto di Vernice Fresca, un'opera che promette di scuotere le coscienze attraverso l'arma dell'ironia e del surrealismo. Scritto e diretto da Giovanni Sicurello, il testo giunge sul palco del Teatro di Villa Lazzaroni forte del prestigioso riconoscimento ottenuto nella prima edizione del Premio di Scrittura Teatrale Mariolina De Gaudio.

