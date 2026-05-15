Il ritorno del vetro cattedrale come usare le vetrate colorate per creare giochi di luce in casa

Il vetro cattedrale, noto anche come vetro colorato, sta tornando di moda come elemento decorativo negli ambienti domestici. Le sue vetrate, caratterizzate da colori vivaci e dettagli intricati, vengono utilizzate per creare giochi di luce che filtrano attraverso le finestre, illuminando gli spazi interni. Questa tendenza permette di valorizzare le superfici e di ottenere effetti luminosi unici senza interventi strutturali complessi. La sua presenza si integra facilmente in diversi stili di arredamento, aggiungendo un tocco di originalità.

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