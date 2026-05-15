Il ritorno del vetro cattedrale come usare le vetrate colorate per creare giochi di luce in casa
Il vetro cattedrale, noto anche come vetro colorato, sta tornando di moda come elemento decorativo negli ambienti domestici. Le sue vetrate, caratterizzate da colori vivaci e dettagli intricati, vengono utilizzate per creare giochi di luce che filtrano attraverso le finestre, illuminando gli spazi interni. Questa tendenza permette di valorizzare le superfici e di ottenere effetti luminosi unici senza interventi strutturali complessi. La sua presenza si integra facilmente in diversi stili di arredamento, aggiungendo un tocco di originalità.
Nell’interior design contemporaneo, la luce naturale è da tempo considerata la materia prima per eccellenza, l’elemento invisibile capace di scolpire i volumi e definire l’atmosfera di un ambiente. Oggi, questa ricerca luminosa compie un passo ulteriore e rivolge lo sguardo al passato, riscoprendo una delle espressioni più affascinanti dell’arte applicata: la vetrata artistica. Il ritorno del vetro cattedrale e delle vetrate colorate segna la fine del cristallo trasparente e asettico, per riportare all’interno delle nostre case la magia del colore, l’emozione della trasparenza e la consistenza tattile della luce. Pexels Vetro cattedrale a scacchi in un lucernario contemporaneo. 🔗 Leggi su Dilei.it
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