Life&People.it La materia possiede una propria voce, un linguaggio segreto che si attiva soltanto al contatto diretto con la luce e quando bussa alla finestra trasforma la percezione degli spazi domestici. Dimenticata la perfezione algida e quasi invisibile del cristallo, il design celebra un ritorno alla fisicità, estrema e conturbante. Il vetro colorato in pasta emerge come il medium perfetto per questa metamorfosi sensoriale; un materiale denso, fuso e pregno di pigmenti che cattura i raggi del sole per restituirli sotto forma di suggestioni visive. Tavolini, vasi e lampade correggono le loro linee in filtri alchemici dal sapore rétro, inondando le stanze di riflessi, capaci di risvegliare istantaneamente l’anima della casa. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

© Lifeandpeople.it - Il vetro colorato in pasta: la luce solida che risveglia l’architettura d’interni

Articoli correlati

Leggi anche: La Ferrari elettrica si chiama Luce, le foto degli interni

La luce ritorna e la natura si risveglia dopo l’inverno: cos’è Imbolc, l’antica festa celtica della rinascitaNel cuore dell’inverno, quando le giornate sembrano ancora gelide, esiste un momento magico in cui la terra inizia a respirare di nuovo.

Contenuti e approfondimenti su vetro colorato

Temi più discussi: Atto primo. Colori!: alla Rosso Tiziano sei artisti in mostra tra pittura, vetro e cemento; SCOPRIAMO UN ANTICO MESTIERE ALLA VETRERIA TOMANIN, BOTTEGA D'ARTE; Kwangho Lee, designer-artigiano coreano; Tredicenne adescato per strada: Erano in due su un furgone con il vetro rotto.

iPhone 16: vetro posteriore colorato come il modello attualeLe indiscrezioni suggeriscono che per i modelli base di iPhone 16 sarà usato lo stesso vetro posteriore colorato del modello attuale. Per chi non lo sapesse o non ne avesse memoria, lo scorso anno, il ... punto-informatico.it

Sai come smaltire correttamente il vetro colorato? Ti diciamo a cosa fare attenzioneIl vetro è uno dei materiali più riciclati nel nostro Paese: secondo una recente indagine di Assovetro, ben 8 consumatori su 10 riciclano sempre o spesso i loro imballaggi in vetro, con l’86% ... greenme.it

Un piccolo oggetto, un grande significato Il nostro vasetto il Bacio in vetro colorato con piantina è la bomboniera perfetta per rendere indimenticabile ogni occasione speciale. Elegante, naturale e piena di vita, è un simbolo di crescita, amore e nuovi inizi. facebook