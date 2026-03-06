Dopo più di due mesi di degenza, una ragazza di 16 anni ha potuto tornare a casa a Crans-Montana. Ogni due giorni si presenta all'ospedale Niguarda per le medicazioni. La giovane ha condiviso l’emozione di rivedere la luce del sole e sentire il calore sull’epidermide, mentre l’aria le accarezza il viso.

Ad aspettarla a trovato lo striscione degli amici dell'oratorio: «Ci sei mancata». Ha trovato il suo gatto Axel. Ha sentito tutto l'affetto del quartiere quando è rientrata dopo 62 giorni di degenza fra Losanna e Milano. Il fratello Mattia ha spiegato: «Gli esami nelle ultime settimane andavano bene e così i medici hanno disposto la dimissione. Dovrà tornare ogni due giorni, però, per le medicazioni, la fisioterapia, la psicoterapia e, nel suo caso, anche la logopedia: l’intubazione nella prima notte in Svizzera e i fumi del rogo hanno attaccato le corde vocali e lei è praticamente afona. Ma ci hanno spiegato che è una condizione reversibile» racconta suo fratello Mattia. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Crans-Montana, il ritorno a casa di Sofia: «L’emozione di rivedere la luce del sole e sentire il calore sulla pelle, l’aria sul viso»

Addio pelle spenta, il dispositivo viso che lavora con il calore è l’alleato beauty del momento (ora in offerta)Trattamenti professionali in casa e una vera e propria Spa portatile per sentirti sempre favolosa e dire addio alla pelle spenta.

“Eri un raggio di luce”. Crans-Montana, il dramma di Sofia: una città intera nel doloreL’ultimo video la ritrae davanti allo specchio, con un miniabito nero, i capelli lunghi sciolti e un sorriso pieno.

Aggiornamenti e notizie su Crans Montana il ritorno a casa di....

Temi più discussi: Crans-Montana, a Milano il primo giorno a casa di Sofia: La luce del sole, un hamburger. Che emozione il ritorno alla normalità; Crans-Montana, il ritorno a casa di Sofia: L’emozione di rivedere la luce del sole e sentire il calore sulla pelle, l’aria sul viso; Ferita a Crans-Montana, torna in Italia Elsa Rubino; Il governo svizzero pagherà 55.000 euro a ogni vittima dell’incendio di Crans-Montana.

Strage di Crans, Sofia a casa dopo 62 giorni di ospedale: «La luce del sole, un hamburger. Che emozione il ritorno alla normalità»Migliorano le condizioni dei ragazzi ricoverati al Centro Grandi Ustionati. Ora sono cinque i feriti ancora in ospedale. L'assessore lombardo alla Sanità Guido Bertolaso: «Altre dimissioni entro Pasqu ... msn.com

Dalla Svizzera al Cto di Torino: il rientro a casa di Elsa, sopravvissuta all'incendio di Crans-MontanaElsa Rubino, la giovane di Biella ferita nell’incendio di Crans-Montana, torna in Italia per proseguire le cure e riabbracciare gli amici. notizie.it

la Repubblica. . Elsa, studentessa di 15 anni di Biella, è stata trasferita in elicottero dall’ospedale di Zurigo al Centro Grandi Ustionati del Cto di Torino, dopo essere rimasta gravemente ferita nel rogo di Crans-Montana, la notte di Capodanno. Dopo 56 giorni d - facebook.com facebook

Sanremo 2026: Achille Lauro omaggia le vittime di Crans-Montana con «Perdutamente» x.com