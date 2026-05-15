Recentemente, la decisione di Federico Freni di ritirarsi dalla presidenza della Consob ha attirato l’attenzione. La sua scelta è avvenuta in un momento in cui il caso Agnes in Rai continua a far discutere, evidenziando le complicazioni legate alle nomine pubbliche. La situazione riguarda anche il coinvolgimento di altre figure istituzionali e la difficoltà nel portare avanti alcune candidature, con le procedure che si prolungano e si complicano.

Il passo indietro di Federico Freni alla presidenza della Consob ha messo in luce l’ostinazione di chi persiste in una candidatura che sta bloccando un organismo del Parlamento. Quella di Simona Agnes, figlia di Biagio Agnes e consigliera di amministrazione della Rai, che nell’autunno 2024 il centrodestra ha proposto come presidente della tv pubblica, dopo la nomina dell’amministratore delegato Giampaolo Rossi, e che è ancora lì sul tavolo. Su Freni è piombato il veto di Forza Italia. Da quattro mesi Freni era candidato alla presidenza dell’organismo che vigila sulla Borsa. Deputato leghista nonché sottosegretario all’Economia, era fortemente sostenuto da Giancarlo Giorgetti. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Il ritiro di Freni rende ancora più assurdo il caso Agnes in Rai

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