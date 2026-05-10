Un nuovo film di Jason Statham, noto per le sue interpretazioni in action ad alta velocità, è disponibile sulla piattaforma streaming Peacock. Si tratta di un titolo caratterizzato da scene estreme e ritmo accelerato, tipico dello stile dell’attore. Tuttavia, il sequel, considerato ancora più esagerato, non è ancora stato annunciato o distribuito. La produzione attuale si concentra esclusivamente sul film appena uscito.

Se avete voglia di un action movie senza freni, esagerato e pieno di adrenalina, Jason Statham è sempre una garanzia. Da quando si è imposto nel genere con The Transporter nel 2002, l’attore britannico è diventato uno dei volti simbolo del cinema d’azione moderno grazie a personaggi duri, violenti e sopra le righe. Ora gli abbonati a Peacock possono recuperare uno dei suoi film più folli in assoluto, anche se il sequel – ancora più estremo – non è disponibile sulla piattaforma. Parliamo di Crank, considerato da molti uno dei titoli più selvaggi della carriera di Statham. Il film, in cui interpreta un sicario di Los Angeles avvelenato che deve mantenere costantemente alto il livello di adrenalina per restare in vita, è disponibile in streaming su Peacock dal 1° maggio.🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Il film più folle di Jason Statham arriva su Peacock, ma manca il sequel ancora più assurdo

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KILL BOX (2026) | Jason Statham × Scott Adkins | Full Action Movie

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