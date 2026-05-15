Il riferimento di Amici che dice lui nemmeno me lo ricordo Spiace che abbia fatto questo tipo di dichiarazione | Marcello Sacchetta replica alle accuse di Giuliano Peparini
Marcello Sacchetta ha risposto alle dichiarazioni di Giuliano Peparini, dichiarando di non ricordare il riferimento fatto e di essere dispiaciuto per le affermazioni. Sacchetta ha anche riferito che alcune persone gli hanno scritto, sostenendo che il riferimento ricordava molto uno dei suoi quadri realizzati durante la partecipazione a “Amici”. La conversazione si è concentrata su un episodio tra i due, senza ulteriori dettagli sui contenuti delle accuse o delle risposte.
“Secondo le persone che mi hanno scritto ricordava molto uno dei miei quadri creati ad ‘Amici’. Devo essere sincero. Sì, le somiglianze ci sono”, così tuonava il coreografo di fama mondiale Giuliano Peparini a proposito della coreografia del brano “Per sempre sì” di Sal Da Vinci, proposta sul palco a Eurovision Song Contest 2026. Il riferimento sarebbe a uno dei quadri realizzati nel 2018 per il Serale di “Amici di Maria De Filippi”. A stretto giro è arrivata la replica del coreografo Marcello Sacchetta, che peraltro con l’altra ballerina Francesca Tocca (in abiti da sposa per Sal Da Vinci) faceva parte del corpo di ballo del talent show di Canale 5 proprio quell’anno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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L'esperienza ad Amici è stata quella che mi ha dato una riconoscibilità e di questo sarò grato. Marcello Sacchetta non ha perso tempo a rispondere a Giuliano Peparini, dopo che quest’ultimo aveva notato una certa somiglianza tra la coreografia presentata d facebook
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