Il riferimento di Amici che dice lui nemmeno me lo ricordo Spiace che abbia fatto questo tipo di dichiarazione | Marcello Sacchetta replica alle accuse di Giuliano Peparini

Marcello Sacchetta ha risposto alle dichiarazioni di Giuliano Peparini, dichiarando di non ricordare il riferimento fatto e di essere dispiaciuto per le affermazioni. Sacchetta ha anche riferito che alcune persone gli hanno scritto, sostenendo che il riferimento ricordava molto uno dei suoi quadri realizzati durante la partecipazione a “Amici”. La conversazione si è concentrata su un episodio tra i due, senza ulteriori dettagli sui contenuti delle accuse o delle risposte.

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