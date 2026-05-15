Il report pubblicato il 7 ottobre raccoglie testimonianze e dettagli sulle atrocità commesse in quel giorno, portando alla luce fatti che riguardano azioni violente e danni a persone e proprietà. Il documento si propone di offrire una panoramica precisa di quanto accaduto, senza interpretazioni o commenti. La narrazione si concentra sugli eventi specifici, evidenziando le conseguenze dirette delle azioni di quel giorno, senza entrare in analisi o giudizi di valore.

Facciamo un gioco, piccolo, crudele: prima di salire sul palco e pronunciare il «Palestina libera» d'ordinanza, prima di agitare la bandiera sacra tra l'applauso della congrega e la smorfia da rivoluzionari sovvenzionati, i sedicenti artisti militanti si impongano una lettura preliminare: «Silenced no more», il nuovo rapporto sulle atrocità del 7 ottobre commesse da uomini arrivati dalla Striscia di Gaza, civili gazawi compresi, contro giovani colpevoli soltanto di ballare sotto un palco come quello da cui i nostri baluardi si ergono in posa. Concedano un quarto di una loro preziosa ora per inserire la punta del naso in quella pornografia del sadismo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Il report sulle atrocità del 7 ottobre come antidoping morale per la sinistra

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