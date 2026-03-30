No Kings | il populismo morale che sta ridisegnando la sinistra globale

Un nuovo movimento sta influenzando la sinistra a livello internazionale, portando con sé un messaggio di uguaglianza e opposizione ai modelli di leadership autoritaria. Il suo motto, apparentemente semplice, invita a rifiutare le gerarchie e le figure di potere, promuovendo un approccio più orizzontale e condiviso. Questa tendenza si sta diffondendo attraverso discorsi pubblici, manifestazioni e iniziative online, coinvolgendo un pubblico sempre più vasto.

Roma, 30 mar – “ No Kings ” sembra uno slogan leggero, quasi intuitivo: nessun re, nessun capo, nessuna verticalità. In realtà porta con sé un’intera grammatica politica. Non descrive soltanto una protesta, e non esprime soltanto una diffidenza verso la leadership tradizionale. Nomina un modo di stare nel conflitto, di costruire campo, di allargare il perimetro morale fino a farlo coincidere con il mondo intero. Per capire davvero ciò che sta emergendo attorno a questa mobilitazione occorre allora spostare lo sguardo: meno cronaca di piazza, più genealogia politica. No Kings, il populismo di sinistra che ingloba ogni ingiustizia. “No Kings” arriva dagli Stati Uniti, ma attecchisce in un terreno che in Europa e in Italia era già pronto. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - “No Kings”: il populismo morale che sta ridisegnando la sinistra globale Articoli correlati Leggi anche: Meloni sta con Pucci: "Deriva illiberale", la doppia morale della sinistra Leggi anche: Daniela Giordano, «Così il Politecnico delle Arti sta ridisegnando la formazione artistica a Bergamo» Una raccolta di contenuti su No Kings il populismo morale che sta... Argomenti discussi: No Kings, no Zar | Il post referendum, e l’assenza di una politica contro Trump e contro Putin. No Kings, piazze contro Trump: accuse, rabbia e proteste da Torino al mondoLa comunità statunitense in Piemonte scende in piazza Carignano per la mobilitazione globale No Kings: nel mirino la presidenza Trump, le politiche migratorie dell’ICE, la guerra in Iran e la richiest ... giornalelavoce.it 'No Kings', a Roma il corteo contro Donald Trump. Manifestanti portano... un missileAGI - Nel pieno della guerra all'Iran riparte la mobilitazione dei 'No Kings' contro Donald Trump. Negli Usa sono 3.100 manifestazioni negli Stati Uniti a cui se ne aggiungeranno altre in tutto il mon ... msn.com