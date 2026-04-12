Falsi maestrini e solita doppia morale Donzelli a valanga spiana la sinistra

In un intervento pubblico, un esponente politico ha criticato la gestione della recente crisi sanitaria, sottolineando come alcune aziende abbiano ricevuto richieste di pagamenti per favori nelle forniture di mascherine. La dichiarazione si inserisce nel dibattito politico attuale, con accuse rivolte alla precedente amministrazione riguardo alla gestione delle risorse e alle relazioni tra imprese e studi legali coinvolti. La questione ha suscitato attenzione nel panorama politico e mediatico.

"Chi ha governato e vorrebbe tornare a farlo dovrebbe prima chiarire perché, mentre morivano medici e infermieri, alcuni imprenditori ricevevano richieste dallo studio Alpa, dove Giuseppe Conte ha lavorato, di versare una percentuale per essere agevolati nelle forniture di mascherine. C'è un evidente conflitto di interessi emerso nelle audizioni in corso in Commissione Covid, e ora lui ci è voluto entrare per evitare di essere audito e rispondere alle domande. È grave ma è la solita doppia morale della sinistra". Si è espresso così il responsabile organizzazione di Fratelli d'Italia, Giovanni Donzelli, in un'intervista a La Stampa. "Fanno i falsi maestrini della legalità - sottolinea Donzelli - ma non guardano in casa propria.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - “Falsi maestrini e solita doppia morale”. Donzelli a valanga spiana la sinistra Leggi anche: Meloni sta con Pucci: "Deriva illiberale", la doppia morale della sinistra La doppia morale dem sugli incarichiInsomma, come spiegare ai guardinghi vigilanti democratici che la presunta cortigiana beneficiata dal ministro in realtà ha ottenuto ben più...