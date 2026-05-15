La Juventus sta valutando diverse opzioni per rinforzare il reparto centrale, con attenzione anche alle caratteristiche umane e di integrazione nel gruppo. La squadra ha affidato a un allenatore in prestito un compito specifico di scouting, con l’obiettivo di individuare un profilo che possa adattarsi alle esigenze tattiche e di spinta. La scelta di questo tecnico è stata influenzata dalle preferenze di alcuni dirigenti, tra cui un collaboratore vicino all’area tecnica, che ha un ruolo di primo piano nelle decisioni di mercato.

di Alessio Lento La Juventus sta cercando un centrocampista che possa fare la differenza, ma non si parla solo di qualità tecnica. La ricerca di un giocatore che possa dettare il gioco e diventare la chiave della manovra bianconera si è intensificata, con una figura ben precisa nel mirino: un giovane talento che sta facendo parlare di sé anche fuori dal Portogallo. A dirla tutta, la Juve non è l’unica squadra interessata a lui, ma l’interesse più significativo proviene da un ambiente ben noto: quello di Damien Comolli, amministratore delegato bianconero, che secondo il giornalista Luca Momblano, avrebbe messo gli occhi su questo giovane regista da diverso tempo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Il regista per la Juve lo manda Farioli: è il primo amore di Comolli

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