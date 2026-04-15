L’amministratore delegato della Juventus ha annunciato che le decisioni sul rinnovo di contratto di Vlahovic saranno prese a fine stagione. Nel frattempo, la società attende segnali e valutazioni sul futuro dell’attaccante, mentre le trattative per il prolungamento non sono state ancora ufficializzate. Comolli, ex dirigente, ha pubblicamente commentato le strategie della squadra, senza però entrare nel dettaglio delle discussioni in corso.

Il rinnovo può attendere. Dopo il ds Ottolini, anche l'ad della Juve, Damien Comolli, ha rimandato al termine della stagione la sentenza sul prolungamento di contratto di Dusan Vlahovic. "Mi atterrò a quello che ho detto fin dall'inizio: parleremo alla fine della stagione. Quindi non aspettatevi nulla prima di allora - ha spiegato ieri il dirigente francese -. Mancano 6 settimane, so che Marco Ottolini ha avuto contatti con Dusan, ma non c'è da aspettarsi nulla prima della fine della stagione". Eppure, qualcosa si muove. Dusan Vlahovic si è presentato alla Continassa anche ieri, nel giorno libero concesso da Spalletti alla squadra, per proseguire il lavoro di riabilitazione dal problema muscolare al soleo accusato nel riscaldamento della partita contro il Genoa.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Juve, le parole di Comolli e il rinnovo di Vlahovic: la Juve attende segnali

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