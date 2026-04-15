In The Grey | Jake Gyllenhaal e Henry Cavill nel nuovo action thriller di Guy Ritchie dal 14 maggio al cinema

“Non è illegale se lo fai abbastanza bene.” È questa la provocazione che accompagna “In The Grey”, il nuovo film diretto da Guy Ritchie, pronto ad arrivare nelle sale italiane dal 14 maggio 2026 distribuito da Leone Film Group. Un action thriller ad alta tensione che promette ritmo serrato, personaggi ambigui e sequenze spettacolari, in perfetto stile Ritchie. Un cast internazionale per una storia senza regole. A guidare il film troviamo un cast di primo piano: Jake Gyllenhaal, Henry Cavill ed Eiza González sono i protagonisti di una storia che si muove tra azione, strategia e tradimenti. Accanto a loro anche Rosamund Pike, Kristofer Hivju, Fisher Stevens e Carlos Bardem, per un ensemble capace di dare profondità e tensione a ogni scena.🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

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Jake Gyllenhaal, Henry Cavill ed Eiza González in delle prime immagini dal nuovo film di Guy Ritchie In The Grey. x.com

Leone Film Group. . Non è illegale se lo fai abbastanza bene. Jake Gyllenhaal e Henry Cavill come non li avete mai visti in IN THE GREY, il nuovo film di Guy Ritchie dal 14 maggio al cinema. #InTheGrey facebook