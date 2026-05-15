Il Reggio Emilia approach e la favola della principessa sfoglina

Negli anni Novanta, l’approccio educativo di Reggio Emilia entrò nel discorso pubblico anche attraverso riferimenti culturali e cinematografici. Ricordo che era un periodo in cui si parlava molto di educazione e di qualità dei servizi per l’infanzia, con alcune affermazioni che associavano la regione a esempi di eccellenza. Una citazione di un regista italiano ricordava come l’Emilia Romagna fosse considerata una regione con alcuni dei migliori asili del mondo, facendo riferimento a questa realtà educativa.

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