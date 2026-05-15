Il Reggio Emilia approach e la favola della principessa sfoglina

Da linkiesta.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli anni Novanta, l’approccio educativo di Reggio Emilia entrò nel discorso pubblico anche attraverso riferimenti culturali e cinematografici. Ricordo che era un periodo in cui si parlava molto di educazione e di qualità dei servizi per l’infanzia, con alcune affermazioni che associavano la regione a esempi di eccellenza. Una citazione di un regista italiano ricordava come l’Emilia Romagna fosse considerata una regione con alcuni dei migliori asili del mondo, facendo riferimento a questa realtà educativa.

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La prima volta che ho sentito parlare degli asili di Reggio Emilia ero, come tutti voi, al cinema. Era la fine degli anni Novanta, e Nanni Moretti in “Aprile” diceva che «per noi italiani di sinistra il modello deve essere l’Emilia Romagna, la regione in cui ci sono i migliori asili del mondo». I giornali (che allora leggevamo tutti, tutte le mattine) ci si buttarono con la stessa voluttà di questa settimana: gli asili di Reggio Emilia, puntesclamativo. Quella tirata sugli asili Moretti l’aveva registrata a Hyde Park, i giardini pubblici londinesi dove c’era un angolo in cui i picchiatelli potevano salire su una cassetta della frutta e dire la loro anche prima che esistesse l’internet inventata appunto a questo scopo (lo Speaker’s corner esiste ancora, per quelli cui non funziona il 4G). 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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