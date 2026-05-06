Kate Middleton a Reggio Emilia | il modello educativo Reggio Approach al centro della visita della Principessa del Galles il 13 e 14 maggio
Il 13 e 14 maggio, una rappresentante della famiglia reale britannica ha visitato Reggio Emilia, interessata in particolare al metodo educativo noto come Reggio Approach. La visita si è svolta in due giorni e ha coinvolto alcune scuole e strutture educative della città. Secondo quanto riportato da un quotidiano locale, questa visita ha messo in evidenza l’interesse della famiglia reale per l’eccellenza scolastica italiana.
Come rivelato dalle pagine de Il Resto del Carlino, l’eccellenza scolastica italiana attira l’attenzione della corona britannica. Il prossimo 13 e 14 maggio, la Principessa del Galles farà tappa a Reggio Emilia. Questo viaggio, il primo nel nostro Paese con l’attuale titolo nobiliare, mira a studiare da vicino le pratiche didattiche dedicate alla primissima infanzia, un fiore all’occhiello del nostro territorio. L’agenda della visita reale, come scrive la testata, si preannuncia particolarmente fitta e focalizzata sulle dinamiche relazionali. Durante la sua permanenza, Kate Middleton incontrerà una pluralità di figure chiave del tessuto sociale locale.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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