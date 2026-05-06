Kate Middleton a Reggio Emilia | il modello educativo Reggio Approach al centro della visita della Principessa del Galles il 13 e 14 maggio

Il 13 e 14 maggio, una rappresentante della famiglia reale britannica ha visitato Reggio Emilia, interessata in particolare al metodo educativo noto come Reggio Approach. La visita si è svolta in due giorni e ha coinvolto alcune scuole e strutture educative della città. Secondo quanto riportato da un quotidiano locale, questa visita ha messo in evidenza l’interesse della famiglia reale per l’eccellenza scolastica italiana.