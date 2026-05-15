Durante le semifinali degli Internazionali d’Italia 2026, Jannik Sinner conduceva contro Daniil Medvedev quando l’incontro è stato sospeso intorno alle 21. La partita, che aveva visto Sinner in vantaggio, non è stata conclusa nella stessa serata, lasciando in sospeso il risultato finale. La trasmissione dell’evento potrebbe essere trasmessa su TV8, ma si registra una sovrapposizione con la programmazione della MotoGP, creando possibili difficoltà nel seguire entrambi gli eventi.

Jannik Sinner si trovava in vantaggio nella semifinale degli Internazionali d’Italia 2026 contro Daniil Medvedev, ma il confronto è stato interrotto attorno alle ore 21.46 di venerdì 15 maggio a causa della fitta pioggia che si è abbattuta sul Foro Italico di Roma e non è più ripreso proprio perché la perturbazione non accennava a smettere. Il punteggio in favore del fuoriclasse altoatesino era il seguente: 6-2, 5-7, 4-2, 40-A (il russo era al servizio). Si riprenderà proprio da questo risultato: l’appuntamento è per sabato 16 maggio, sarà la seconda partita a partire dalle ore 13.00 sul Campo Centrale e non inizierà prima delle ore 15.00.... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Il recupero di Sinner-Medvedev si vedrà su TV8? C’è la sovrapposizione con la MotoGP…

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