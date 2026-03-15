La finale del Masters1000 di Indian Wells tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev si svolgerà alle 22:00 e si può seguire in diretta su TV8, ma la questione riguarda la disponibilità del match in chiaro. La decisione spetta alle emittenti e alle autorità regolamentari, mentre la legge in sospeso complica la trasmissione. La situazione rimane ancora da definire ufficialmente.

La finale del Masters1000 di Indian Wells (ore 22:00 italiane) tra Jannik Sinner e il russo Daniil Medvedev si vedrà in chiaro? C’è da chiarire la situazione. Un cambiamento importante c’è stato in tema di trasmissione (in chiaro) di eventi sportivi di rilievo nazionale lo scorso 20 novembre. Si parla del decreto dell’8 ottobre 2025, firmato dal Ministro delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), un passo importante che segna un punto di svolta concreto per l’intero settore. Questo atto normativo ridefinisce la lista degli eventi, nazionali e non, considerati di “particolare rilevanza per la società”, garantendone l’accesso a un vasto pubblico attraverso la diffusione obbligatoria su palinsesti in chiaro. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sinner-Medvedev si vedrà su TV8? La legge ‘in sospeso’ e la decisione di Sky

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