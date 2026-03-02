Autostrada A11 | tratto Altopascio-Chiesina Uzzanese chiuso una notte

La notte scorsa, il tratto dell’autostrada A11 tra Altopascio e Chiesina Uzzanese è stato chiuso al traffico. La chiusura ha coinvolto i veicoli che percorrevano questa tratta, creando disagi ai viaggiatori. Sono stati indicati percorsi alternativi per chi doveva attraversare l’area durante il periodo di chiusura. La strada è rimasta chiusa per tutta la notte, secondo quanto comunicato.

In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Altopascio, seguire le indicazioni per la SP6 e rientrare in A11 a Chiesina Uzzanese.