Nella notte, i tratti dell'autostrada A11 tra Altopascio e Capannori e tra Montecatini e Chiesina Uzzanese sono stati chiusi al traffico. La chiusura ha riguardato entrambe le sezioni in entrambe le direzioni, con percorsi alternativi indicati per gli automobilisti. La chiusura si è verificata durante un periodo di alcune ore, senza ulteriori dettagli sulle cause o le tempistiche di riapertura.

ROMA – Sull’autostrada A11 Firenze-Pisa nord, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcava, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura: -dalle 22:00 di lunedì 30 alle 6:00 di martedì 31 marzo 2026, sarà chiuso il tratto compreso tra Altopascio e Capannori, verso Pisa. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Altopascio, percorrere la SP61 verso Capannori e rientrare in A11 alla stazione di Capannori; -dalle 22:00 di martedì 31 marzo alle 6:00 di mercoledì 1 aprile, sarà chiuso il tratto compreso tra Montecatini Terme e Chiesina Uzzanese, verso Pisa. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Montecatini Terme, rientrare in A11 a Chiesina Uzzanese. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Autostrada A11: tratti Altopascio-Capannori e Montecatini-Chiesina Uzzanese chiusi una notte

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