Il presidio Nati per leggere porta i bambini dell' asilo a interessarsi degli albi illustrati nei luoghi identitari della città

Nel quadro della sedicesima edizione de “Il maggio dei libri”, il presidio “Nati per leggere” ha organizzato incontri dedicati ai bambini dell’asilo, portandoli in alcuni dei luoghi simbolo della città. L’obiettivo è avvicinare i più piccoli agli albi illustrati, stimolando il loro interesse attraverso attività di lettura. La manifestazione si svolge in diverse location e si focalizza sulla relazione tra i bambini e i libri, considerati come “creature vive” secondo il tema di quest’anno.

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