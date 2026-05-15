Il presidio Nati per leggere porta i bambini dell' asilo a interessarsi degli albi illustrati nei luoghi identitari della città

Da anconatoday.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel quadro della sedicesima edizione de “Il maggio dei libri”, il presidio “Nati per leggere” ha organizzato incontri dedicati ai bambini dell’asilo, portandoli in alcuni dei luoghi simbolo della città. L’obiettivo è avvicinare i più piccoli agli albi illustrati, stimolando il loro interesse attraverso attività di lettura. La manifestazione si svolge in diverse location e si focalizza sulla relazione tra i bambini e i libri, considerati come “creature vive” secondo il tema di quest’anno.

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ANCONA – “Ogni libro è una creatura viva” è il tema della sedicesima edizione de “Il maggio dei libri”.Nata nel 2011 con l’obiettivo di sottolineare il valore sociale dei libri quale elemento chiave della crescita personale, culturale e civile, “Il maggio dei libri” è una campagna nazionale. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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