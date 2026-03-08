Scuola e fumetti | il 29,2% dei giovani legge albi illustrati trasformando il calo del 36% in una nuova opportunità didattica

Secondo un rapporto recente, il 29,2% dei giovani legge albi illustrati ogni mese, un dato che evidenzia un certo interesse verso i fumetti, nonostante la diminuzione del 36% nella lettura tra i ragazzi. Questa tendenza suggerisce che i fumetti continuano a rappresentare un’opportunità educativa e culturale, contribuendo allo sviluppo di competenze come il pensiero critico, il vocabolario e le capacità visive.

