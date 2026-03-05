Per la Festa del Papà sono stati preparati 27 libri, tra albi illustrati pensati per i più piccoli. Questi libri contengono storie e immagini che celebrano uno dei legami più significativi della vita, offrendo idee di regalo adatte ai bambini. La selezione include diverse proposte che combinano narrazione e illustrazioni per coinvolgere i giovani lettori e i loro familiari.

Pensati per la fascia che va dagli 1 ai 10 anni, prima della tanto temuta adolescenza o dei suoi primi accenni, questi libri sono ricchi di messaggi, più o meno espliciti, che non solo aiutano i più piccoli a crescere e che insegnano qualcosa di nuovo ai più grandi. Tra le pagine, infatti, si vivono veri e propri momenti che hanno segnato la vita di tutti ma che, in qualche modo, sono stati dimenticati o chiusi in un cassetto della memoria e ormai impolverati. E tra marmotte, orsi, e papà sorprenditi, questi libri per bambini ricchi di immagini, disegni e tratti pittorici diventeranno un pilastro fondamentale di giornate piovose, letture della buona notte e non solo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - 27 libri per la Festa del papà, gli albi illustrati per bambini da regalare

