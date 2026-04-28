L'inchiesta sugli arbitri in Serie A prosegue, concentrandosi sui contatti tra un dirigente e le autorità di settore riguardo alle designazioni per la finale di Coppa Italia. Si indaga su eventuali conversazioni tra un ex dirigente e i responsabili delle designazioni arbitrali, in particolare sulla questione di un arbitro che avrebbe potuto essere escluso dalla partita decisiva. Restano ancora molti aspetti da chiarire sui criteri adottati e sulle decisioni prese.

Gila Milan, c’è il via libera di Cardinale per il colpo in difesa! Ora resta da convincere Lotito e la Lazio Alisson Juventus, accelerata decisiva: i bianconeri pronti ad andare fino in fondo. Presentata l’offerta al Liverpool per il portiere Calciomercato Juve, sprint per Ordonez: colpo vicino dal Brugge per la difesa del futuro! Runjaic sicuro nel post gara: «A fine partita sono andato da Sarri per chiedere una sigaretta, avrei voluto fumarne una pure io dopo questa partita» Sarri duro nel post partita: «Non è che uno si diverte a giocare in uno stadio da 70.🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Inchiesta arbitri, i nodi da sciogliere: con chi ha parlato Rocchi per evitare che Doveri non arbitrasse l’eventuale finale di Coppa Italia all’Inter? Le zone d’ombra

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Temi più discussi: Marotta e l'inchiesta arbitri: Siamo tranquillissimi, agito nella massima correttezza; Travolto il calcio, dopo Rocchi altri arbitri indagati; Inchiesta arbitri, Marotta rompe il silenzio: L'Inter è estranea e lo sarà anche in futuro. Le dichiarazioni fatte ci meravigliano; Vuoto di potere tra gli arbitri. Può arrivare il commissario anche per le designazioni.

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Caso #Rocchi Occhi puntati sul derby di Coppa Italia x.com

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