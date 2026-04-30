Ravenna al centro della nuova infrastruttura energetica della Dorsale Adriatica | si apre il confronto con cittadini e amministratori
Ravenna entra nel progetto della rete Hypergrid, un collegamento elettrico che unisce l’Emilia-Romagna e la Puglia lungo la costa adriatica. La nuova infrastruttura mira a migliorare la trasmissione di energia tra le due regioni, coinvolgendo cittadini e amministratori locali in incontri pubblici e discussioni ufficiali. La realizzazione di questa rete rappresenta un passo importante per rafforzare il collegamento tra le aree e sostenere l’uso di fonti rinnovabili.
Anche Ravenna si fa un nodo strategico per la futura rete Hypergrid, il collegamento elettrico che metterà in connessione l'Emilia-Romagna e la Puglia rafforzando il corridoio adriatico e l’integrazione dell’energia prodotta da fonti rinnovabili. Per approfondire questo nuovo collegamento.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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