Il Comune ha avviato un percorso partecipativo chiamato Möves, finalizzato a definire le strategie per migliorare la mobilità urbana. Sono stati presentati diversi interventi dedicati alle biciclette, ai pedoni e alla gestione delle soste. Il piano prevede il completamento entro un anno, con l’obiettivo di ridisegnare lo spazio pubblico e favorire forme di mobilità sostenibile. La fase di consultazione si concluderà con una serie di incontri pubblici e proposte condivise.

È scoccata l’ora di Möves. Il percorso partecipativo col quale il Comune ha definito gli obiettivi, le strategie e le azioni per lo sviluppo della mobilità pedonale e ciclistica è stato presentato ieri pomeriggio a Palazzo Marino dal sindaco Giuseppe Sala e dagli assessori Arianna Censi (Mobilità), Marco Granelli (Opere pubbliche), Marco Mazzei (Spazio pubblico) e Gaia Romani (Quartieri e Partecipazione). "Non si tratta di un libro dei sogni ma di 145 pagine di concretezza – tiene a precisare proprio Sala poco prima di procedere alla presentazione dei dettagli del piano –. Abbiamo ancora un anno di tempo (leggi: un anno di mandato a Palazzo Marino ndr) e in un anno si possono fare un sacco di cose, sperando che siano poi proseguite da chi mi succederà".🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Tutti gli interventi per la mobilità. Biciclette, pedoni e sosta selvaggia: "In un anno completeremo il piano"

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