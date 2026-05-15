Il ponte del Coppetto diventa realtà | al via il posizionamento della struttura

È iniziato ieri il posizionamento del nuovo ponte del Coppetto, un intervento che segna un momento importante nella ricostruzione dell’area. La struttura sostituirà il vecchio ponte danneggiato dall’alluvione del 15 settembre 2022, evento che ha causato danni significativi nel territorio della Valmisa. L’opera rappresenta un passo avanti per ripristinare la viabilità e garantire un collegamento stabile nella zona colpita dall’evento meteorologico eccezionale. I lavori proseguiranno nelle prossime settimane secondo il cronoprogramma stabilito.

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