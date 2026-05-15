Il ponte del Coppetto diventa realtà | al via il posizionamento della struttura
È iniziato ieri il posizionamento del nuovo ponte del Coppetto, un intervento che segna un momento importante nella ricostruzione dell’area. La struttura sostituirà il vecchio ponte danneggiato dall’alluvione del 15 settembre 2022, evento che ha causato danni significativi nel territorio della Valmisa. L’opera rappresenta un passo avanti per ripristinare la viabilità e garantire un collegamento stabile nella zona colpita dall’evento meteorologico eccezionale. I lavori proseguiranno nelle prossime settimane secondo il cronoprogramma stabilito.
Un passo decisivo verso il ritorno alla normalità. Ha preso il via ieri mattina il varo del nuovo ponte del Coppetto, l’infrastruttura simbolo della ricostruzione post-alluvione nell’area della Valmisa, rimasta parzialmente distrutta dalla furia del fiume Misa il 15 settembre 2022. L’opera, situata strategicamente al confine tra i comuni di Ostra e Ostra Vetere, inizia finalmente a vedere la luce. Le delicate operazioni di cantiere propedeutiche all’inaugurazione prevedono il cosiddetto " varo a spinta " dell’impalcato: l’intera struttura metallica viene progressivamente spostata dalla sponda di Ostra Vetere fino alla sua posizione definitiva sopra l’alveo, sfruttando carrelli, attrezzature speciali e pile provvisorie di supporto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Al via il raddoppio del Ponte Corleone: iniziate le operazioni di montaggio della struttura in acciaio
Leggi anche: Magliana e Marconi più vicine: il nuovo ponte atteso da 20 anni diventa realtà
Il ponte del Coppetto diventa realtà: al via il posizionamento della strutturaEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... ilrestodelcarlino.it
Varato il Ponte del Coppetto: per l’estate aperto al traffico | Cronache Ancona x.com
Tvrs. . Il Ministro Piantedosi inaugura il nuovo Municipio di Arquata del Tronto #artquatadeltronto #Municipio #ministro #Piantedosi #inaugurazione #PostTerremoto #tvrs #allnews #canale13 facebook
Varo del ponte del Coppetto tra Ostra e Ostra VetereCarrelli, attrezzature speciali e tecnici per lo spostamento dell'opera nella sua posizione definitiva, in alveo. Fiume Misa, confine tra i comuni di Ostra e Ostra Vetere. Il varo riguarda il ponte de ... rainews.it