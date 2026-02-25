Al via il raddoppio del Ponte Corleone | iniziate le operazioni di montaggio della struttura in acciaio

Gli interventi sono stati avviati oggi. Si parte con la campata in direzione Catania. Sul posto l'assessore comunale Totò Orlando: "Giornata storica". Dario Chinnici, capogruppo di Lavoriamo per Palermo a Sala Martorana: "Entriamo nel vivo di un cantiere che segnerà una vera svolta per la nostra città" Sono iniziate oggi le operazioni di montaggio della carpenteria metallica per il raddoppio del ponte Corleone: si partirà con la campata in direzione Catania. Una giornata definita “storica” da parte dell'assessore comunale ai Lavori pubblici Totò Orlando, che questa mattina era sul posto. “Con l’inizio del montaggio della carpenteria metallica della prima campata in direzione Catania, si entra finalmente nella fase concreta di un’opera attesa da anni, segnando un passo decisivo verso il completamento di una delle incompiute più importanti di Palermo - ha detto Orlando -. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

