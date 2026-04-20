Treni Parma-Suzzara tra le linee più puntuali | oltre il 92% nel primo trimestre 2026

Nel primo trimestre del 2026, la linea ferroviaria che collega Parma a Suzzara si distingue per un tasso di puntualità superiore al 92 percento, risultando tra le più affidabili della rete gestita da Ferrovie Emilia-Romagna. Questa performance rappresenta un dato significativo rispetto ad altre tratte, offrendo ai pendolari una maggior certezza negli orari di partenza e arrivo. La percentuale si riferisce alle corse che sono state rispettate entro i tempi stabiliti durante i primi tre mesi dell’anno.

Buone notizie per i pendolari parmensi: la linea Parma-Suzzara si conferma tra le più affidabili della rete gestita da Ferrovie Emilia-Romagna. Nel primo trimestre del 2026 la tratta ha fatto registrare un tasso di puntualità del 92,9%, un dato superiore alla media complessiva della rete Fer, che.🔗 Leggi su Parmatoday.it

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