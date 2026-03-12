Dopo aver visto il film, emerge una scena che riguarda il cuore di un ragazzino a Nanning. La narrazione si concentra su come il passato, rappresentato dal nazismo, si intrecci con un futuro incerto. Il film lascia allo spettatore la sensazione di un passato che continua a influenzare il presente e il futuro, portando a riflettere su episodi storici che ancora rimangono impressi nella memoria collettiva.

Uscendo dal cinema con una certa sensazione del passato che ci determina ancora oggi viene naturale raccontarsi un po’ il film, ed è il pregio di un episodio particolare capace di parlare della Storia. Anche il movimento di alta e bassa marea nell’isola di Amrun, Mare del Nord, contribuisce a creare il disorientamento del dodicenne Nanning da Amburgo, quando, a fine aprile 1945, Hitler muore, i russi vincono, il regime crolla, lo zio si suicida, il padre intellettuale nazista scrive lettere dalla prigione. La madre aspetta attonita e aggressiva che si avveri ancora la promessa di vittoria e lo incalza a denunciare alle autorità una contadina che aspetta la sconfitta come una liberazione dalla sofferenza della guerra. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il cuore sconcertato del piccolo Nanning. Tra il nazismo e l’orizzonte di un mondo nuovo

Articoli correlati

Domenico e il cuore bruciato: ci furono liti tra i medici. Parla il padre del piccoloProseguono gli accertamenti sul caso del trapianto di cuore fallito che ha portato alla morte del piccolo Domenico, ricoverato all’ospedale Monaldi...

Bimbo trapiantato, possibile nuovo cuore per il piccoloPatrizia Mercolino, la madre del bimbo di Napoli a cui è stato trapiantato un cuore danneggiato, è stata convocata dai sanitari dell’ospedale...