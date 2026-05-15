Ducati ha annunciato di voler mantenere un rapporto con Marc Marquez anche dopo il termine della sua carriera di pilota. La casa motociclistica ha elaborato un piano riservato per coinvolgere l’atleta in ruoli diversi, una volta terminato il suo percorso in pista. La strategia prevede un approfondimento della collaborazione tra Ducati e Marquez, senza specificare i dettagli delle posizioni o delle responsabilità che potrebbero essere assegnate in futuro. L’interesse è di rafforzare il rapporto di lunga data con il pilota.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Ducati è interessata a mantenere un legame con il leggendario pilota di MotoGP Marc Marquez, anche oltre il suo ritiro dalle competizioni. Le voci su questa possibile collaborazione sono aumentate dopo il suo passaggio al team Ducati nel 2024, dove ha iniziato la sua avventura con il team Gresini, abbandonando la sua storica carriera con Honda. Marquez è entrato a far parte del team ufficiale Ducati nel 2025, unendosi a due titani del sport, Casey Stoner e Francesco Bagnaia, entrambi campioni del mondo. Il suo arrivo ha suscitato grande entusiasmo tra i fan e all’interno dell’azienda, desiderosa di capitalizzare sul suo status di icona delle corse. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Il piano segreto di Ducati per un futuro lavoro di Marc Marquez dopo la carriera da pilota.

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