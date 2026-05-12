Dopo l’incidente a Le Mans, si intensificano le preoccupazioni sul ritorno di Marc Marquez in pista. L’pilota ha subito un intervento chirurgico in seguito alla caduta, ma le sue condizioni non sono state rese pubbliche. Ducati, team con cui Marquez aveva collaborato in passato, mantiene un riserbo totale sulle sue condizioni e sulla possibile data di rientro. La situazione resta osservata con attenzione dagli appassionati e dagli addetti ai lavori.

"> Aumentano le preoccupazioni per Marc Marquez dopo l’incidente a Le Mans. Marc Marquez, il campione in carica del MotoGP, sta affrontando un momento difficile dopo il suo recente incidente al Gran Premio di Francia. Da quando è caduto durante una gara Sprint a Le Mans, le preoccupazioni sul suo futuro nella competizione stanno crescendo. Marquez ha subito un intervento chirurgico alla spalla e al piede, attuando un recupero forzato dopo il devastante infortunio, aggravato dalle complicazioni già esistenti questa stagione. Sabato, Marquez è stato costretto a saltare il prossimo Gran Premio di Barcellona, mentre le voci sul suo futuro continuano a circolare.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Il segreto di Ducati sul ritorno di Marc Marquez dopo l’operazione.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Marc Marquez Career Nightmare Deepens | Secret Double Surgery in Madrid AFTER Le Mans MOTOGP 2026!

Notizie correlate

Leggi anche: Marc Marquez potrebbe lasciare Ducati? Rumors su un ritorno in Honda si intensificano.

Leggi anche: Ducati: Aoki evidenzia ‘attriti’ interni dopo l’influenza di Marc Marquez.

Argomenti più discussi: Le interviste più belle dal giovedì di Le Mans; MotoGP, Melandri diretto: Bezzecchi da titolo, Marquez non è a suo agio sulla Ducati; Le Mans è ancora di Zarco! Aprilia c’è, Acosta pure. Su Ducati battute velenose, mentre Marc Marquez è fuori dalla Q2 e Bagnaia chiude terzo; Marc Marquez alla Ducati Ufficiale: i pro e i contro a lungo termine di una mossa storica.

La popolarità di F1 e MotoGP nel tuo paese? reddit

Marc Marquez alla Ducati Ufficiale: i pro e i contro a lungo termine di una mossa storicaL'arrivo di Marc Marquez nel team ufficiale Ducati Lenovo segna un'epoca. Analizziamo i vantaggi e i rischi a lungo termine di questo trasferimento storico. infomotori.com