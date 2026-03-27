Brutta caduta per Marc Marquez ad Austin | bandiera rossa come sta il pilota della Ducati

Durante le prime prove libere del Gran Premio degli Stati Uniti 2026, terza tappa del campionato MotoGP, il pilota ha subito una caduta violenta ad Austin. La sessione è stata interrotta con bandiera rossa. Non sono stati forniti aggiornamenti immediati sulle condizioni del pilota della Ducati dopo l'incidente.

Si apre con un grosso spavento il weekend di Austin per Marc Marquez, vittima di una brutta caduta nelle battute iniziali della prima sessione di prove libere del Gran Premio degli Stati Uniti 2026, valevole come terza tappa stagionale del Mondiale MotoGP. Il fuoriclasse catalano della Ducati ha provocato addirittura una bandiera rossa dopo soli 10 minuti dall’inizio del turno, rischiando di procurarsi un serio infortunio. Il nove volte campione del mondo è scivolato infatti allo scollinamento di curva 10, perdendo l’anteriore in ingresso e impattando contro le barriere situate a bordo pista (ma non molto distanti dal tracciato) in un punto in cui i piloti arrivano ad alta velocità. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Brutta caduta per Marc Marquez ad Austin: bandiera rossa, come sta il pilota della Ducati Articoli correlati Leggi anche: La Ducati “snobba” Bagnaia: “Faremo di tutto per rinnovare Marc Marquez, poi penseremo all’altro pilota…” Leggi anche: MotoGP, primi test in Malesia: Marc Marquez subito davanti. Brutta caduta per Quartararo Approfondimenti e contenuti su Marc Marquez Temi più discussi: MotoGP 2026. GP delle Americhe. Fabio Di Giannantonio: Con Marc Marquez battaglie aggressive ma pulite. Austin è fantastica, sono esterrefatto ogni volta; Aprilia sogna in grande: Bezzecchi domina a Goiania, Martìn 2°, Di Giannantonio 3°; MotoGP Brasile, le pagelle: Bezzecchi esagerato (9), Martin gasato (8). Bagnaia affondato (4); MotoGP Brasile Giorno 3, Fabio Di Giannantonio (Ducati/3): È vera corsa: intensa, pulita, molto combattuta, ecc. (Intervista completa). Brutta caduta per Marc Marquez ad Austin: bandiera rossa, come sta il pilota della DucatiSi apre con un grosso spavento il weekend di Austin per Marc Marquez, vittima di una brutta caduta nelle battute iniziali della prima sessione di prove ... oasport.it MotoGP, primi test in Malesia: Marc Marquez subito davanti. Brutta caduta per QuartararoA Sepang tornano a suonare i motori della MotoGP. Il primo giorno de test prestagionali in Malesia si apre con Marc Marquez davanti a tutti. Il pilota Lenovo Ducati, iridato 2025, firma il miglior ... gazzetta.it Che paura per Marc Marquez, scivola a quasi 200km/h sulla ghiaia: bandiera rossa ad Austin - facebook.com facebook Marc Marquez carica la Ducati: "Fermiamo la corsa di Bezzecchi" @corsedimoto x.com