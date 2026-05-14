Il Pentagono sospende l' invio di 4.000 soldati americani in Europa
Il dispiegamento in Europa di circa 4.000 militari americani della brigata "Black Jack" è stato sospeso. Lo riferisce il sito specializzato Stars and Stipes citando un funzionario del Pentagono. L’armata era partita da Fort Hood, in Texas, una settimana fa, per una missione in Poloni e altre zone sul fianco orientale della Nato della durata di circa nove mesi. Tuttavia, il piano è stato bloccato, nonostante la maggior parte dell’equipaggiamento dell’unità sia già stata spedita in Europa. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Sullo stesso argomento
Il Pentagono ordina l'invio di 2.000 soldati in Medio OrienteWASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il Pentagono ha ordinato il dispiegamento in Medio Oriente di circa 2.
Il Pentagono cancella l’invio di quattromila soldati in PoloniaIl Pentagono ha improvvisamente cancellato lo schieramento di quattromila soldati previsto in Polonia, mentre militari e attrezzatura erano già in...
Temi più discussi: BASTA SPAGNA, TRUMP GUARDA AL MAROCCO; Il Pentagono pubblica i primi X file sugli Ufo; Ufo, Trump e la svolta X Files: Ecco i documenti top secret; Trump sospende Project Freedom: stop alla missione a Hormuz.
?? La Spagna non può essere espulsa dalla NATO e nemmeno minacciata impunemente Un documento riservato del Pentagono ha attraversato le cancellerie europee. L'ipotesi circolata di sospendere la Spagna dall'Alleanza Atlantica come ritorsione per il - Facebook facebook
24 aprile 2026, NATO - Spagna NATO: NESSUNA ESPULSIONE POSSIBILE PER LA SPAGNA Nonostante le recenti indiscrezioni del #Pentagono, la NATO frena ufficialmente sull'ipotesi di una sospensione della Spagna dall'Alleanza Atlantica. Secondo la # x.com
Il Pentagono sospende l'invio di 4.000 soldati americani in Europa, stop alla missione sul fianco est della NATOIl dispiegamento in Europa di circa 4.000 militari americani della brigata 'Black Jack' è stato sospeso. Lo riferisce il sito ... msn.com
Stati Uniti Il Pentagono sospende l'invio di 4000 soldati americani in EuropaIl reparto era partito da Fort Hood, in Texas, una settimana fa, per una missione in Poloni e altre zone sul fianco orientale della Nato della durata di circa nove mesi. Tuttavia, il piano è stato ... bluewin.ch