Il dispiegamento in Europa di circa 4.000 militari americani della brigata "Black Jack" è stato sospeso. Lo riferisce il sito specializzato Stars and Stipes citando un funzionario del Pentagono. L’armata era partita da Fort Hood, in Texas, una settimana fa, per una missione in Poloni e altre zone sul fianco orientale della Nato della durata di circa nove mesi. Tuttavia, il piano è stato bloccato, nonostante la maggior parte dell’equipaggiamento dell’unità sia già stata spedita in Europa. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Il Pentagono sospende l'invio di 4.000 soldati americani in Europa

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