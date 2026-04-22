IA e sovranità digitale | al Senato la sfida per il controllo dei dati

Oggi al Senato si è svolto un dibattito sulla regolamentazione dell’intelligenza artificiale nel paese, con un focus sulla tutela della sovranità digitale e sulla gestione dei dati. Sono stati presentati diversi interventi da parte di rappresentanti istituzionali e tecnici, nel tentativo di definire linee guida chiare per l’uso e il controllo delle tecnologie emergenti. L’incontro si inserisce in un percorso più ampio di approfondimento su questi temi.

Presso le aule del Senato si è aperto oggi un confronto cruciale sulla gestione dell’intelligenza artificiale in Italia, con l’obiettivo di delineare una strategia che garantisca autonomia tecnologica e controllo nazionale sui dati. L’iniziativa, promossa dalla vicepresidente del Senato Ronzulli insieme a Engineering Group, ha riunito decision-maker istituzionali, leader industriali e accademici per discutere la costruzione di un modello digitale che sia al contempo sovrano, sicuro e sostenibile. L’incontro, coordinato da Michelangelo Suigo, ha l’intervento iniziale di Barachini, sottosegretario all’Informazione e all’Editoria, e della.🔗 Leggi su Ameve.eu

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