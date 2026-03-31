Terni la Via Crucis organizzata dall’Immacolata Concezione | stop al passaggio dei veicoli ORDINANZA

Da ternitoday.it 31 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Terni, il dirigente del governo del territorio ha emanato un’ordinanza per vietare il passaggio dei veicoli durante la Via Crucis organizzata dall’Immacolata Concezione nel quartiere Polymer. La misura è stata presa per garantire il corretto svolgimento dell’evento previsto per il Venerdì Santo, il 3 aprile. La circolazione sarà sospesa lungo il percorso dell’iniziativa religiosa.

Una ordinanza è stata adottata dal dirigente governo del territorio Federico Nannurelli, per consentire il regolare svolgimento della Via Crucis, in previsione del Venerdì Santo (3 aprile), all’interno del quartiere Polymer. A tal proposito, su richiesta del parroco dell’Immacolata Concezione, è stato predisposto il documento, tendente ad ottenere l’istituzione del divieto di circolazione per tutti i veicoli e per consentire lo svolgimento della processione. Il provvedimento infatti si prepone di salvaguardare la pubblica incolumità ed è stato adottato per consentire lo svolgimento della processione del Venerdì Santo. Pertanto è stato... 🔗 Leggi su Ternitoday.it

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