Terni la Via Crucis organizzata dall’Immacolata Concezione | stop al passaggio dei veicoli ORDINANZA

A Terni, il dirigente del governo del territorio ha emanato un’ordinanza per vietare il passaggio dei veicoli durante la Via Crucis organizzata dall’Immacolata Concezione nel quartiere Polymer. La misura è stata presa per garantire il corretto svolgimento dell’evento previsto per il Venerdì Santo, il 3 aprile. La circolazione sarà sospesa lungo il percorso dell’iniziativa religiosa.

Una ordinanza è stata adottata dal dirigente governo del territorio Federico Nannurelli, per consentire il regolare svolgimento della Via Crucis, in previsione del Venerdì Santo (3 aprile), all’interno del quartiere Polymer. A tal proposito, su richiesta del parroco dell’Immacolata Concezione, è stato predisposto il documento, tendente ad ottenere l’istituzione del divieto di circolazione per tutti i veicoli e per consentire lo svolgimento della processione. Il provvedimento infatti si prepone di salvaguardare la pubblica incolumità ed è stato adottato per consentire lo svolgimento della processione del Venerdì Santo. Pertanto è stato... 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Articoli correlati

Oggi 27 febbraio, San Gregorio di Narek: anticipò il dogma dell’Immacolata ConcezioneSan Gregorio di Narek fu un teologo e filosofo mistico armeno e preannunciò con tanti secoli di anticipo uno dei dogmi mariani, successivamente...

Terni, il passaggio della Tirreno-Adriatico ‘sposta’ il mercatino: “Caratteristiche inconciliabili con il regolare svolgimento”. ORDINANZAUn’ordinanza è stata firmata dal sindaco Stefano Bandecchi per consentire il regolare svolgimento del tradizionale mercatino del mercoledì e della...

Altri aggiornamenti su Via Crucis

Temi più discussi: Parco Le Grazie – rappresentazione della Via Crucis; Verso la Pasqua, nel parco delle Grazie a Terni c’è la Via Crucis vivente; Processione della Via Crucis a Guidonia il 3 aprile 2026, percorso e divieti: come cambia la mobilità cittadina; Guidonia – Via Crucis il 3 aprile: orari, percorso e modifiche alla viabilità.

Lugnano in Teverina, torna la Via Crucis tra fede, storia e tradizioneNewTuscia – TERNI – Sarà anche quest’anno un connubio tra fede, storia e tradizione la Via Crucis di Lugnano in Teverina in programma venerdì prossimo 3 aprile alle 20.45, con partenza da piazza Sant ... newtuscia.it

Passioni e Via Crucis viventi, narrazione e fede che uniscono il popoloMomenti suggestivi ma anche di gran raccoglimento; tra i riti liturgici della Settimana Santa non mancano questi momenti che uniscono narrazione e fede. clarusonline.it

A quanto si apprende da fonte vaticane, sarà Papa Leone XIV a portare la Croce, durante tutte le stazioni della tradizionale Via Crucis al Venerdì Santo al Colosseo. Le meditazioni per la Via Crucis di quest’anno, rende noto la Sala Stampa vaticana, sono st - facebook.com facebook

Fdi vieta la Via Crucis nelle carceri e tutte le attività culturali. L’eredità di Delmastro dopo le dimissioni x.com