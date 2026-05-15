Questa settimana, dal 18 al 22 maggio 2026, la soap opera Il Paradiso delle Signore propone numerosi sviluppi nelle sue trame quotidiane trasmesse su Rai 1 alle 16:10. La programmazione, come di consueto, prevede nuovi avvenimenti e incontri tra i personaggi principali, con eventuali cambi di situazioni e tensioni che si susseguono nel corso delle puntate. La serie continua a mantenere un ritmo serrato, offrendo agli spettatori momenti di suspense e novità che si intrecciano alle storie già avviate.

Settimana ricca di novità per Il paradiso delle signore, la soap opera in onda su Rai 1 ogni giorno, dal lunedì al venerdì, alle 16:10. Ecco cosa succederà ai protagonisti della serie ambientata a Milano tra gli Anni ’50 e ‘60, nelle puntate dal 18 al 22 maggio. Iniziata nel dicembre 2015, la soap è ormai arrivata alla ottava stagione. Scopri le anticipazioni della settimana. Nelle puntate precedenti. La settimana precedente si è aperta con lo strappo di Irene nel giorno delle nozze: al momento decisivo ha abbandonato Cesare e, travolta dai sentimenti per Johnny, ha pianificato la partenza con lui. Il dolore ha spinto Cesare su una china pericolosa, fino a scomparire, gettando Rebecca nell’angoscia. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Il Paradiso delle Signore, le anticipazioni della settimana dal 18 al 22 maggio 2026

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Il Paradiso delle Signore, le anticipazioni dal 4 all'8 maggio 2026

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