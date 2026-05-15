Il Paradiso delle Signore le anticipazioni della settimana dal 18 al 22 maggio 2026
Questa settimana, dal 18 al 22 maggio 2026, la soap opera Il Paradiso delle Signore propone numerosi sviluppi nelle sue trame quotidiane trasmesse su Rai 1 alle 16:10. La programmazione, come di consueto, prevede nuovi avvenimenti e incontri tra i personaggi principali, con eventuali cambi di situazioni e tensioni che si susseguono nel corso delle puntate. La serie continua a mantenere un ritmo serrato, offrendo agli spettatori momenti di suspense e novità che si intrecciano alle storie già avviate.
Settimana ricca di novità per Il paradiso delle signore, la soap opera in onda su Rai 1 ogni giorno, dal lunedì al venerdì, alle 16:10. Ecco cosa succederà ai protagonisti della serie ambientata a Milano tra gli Anni ’50 e ‘60, nelle puntate dal 18 al 22 maggio. Iniziata nel dicembre 2015, la soap è ormai arrivata alla ottava stagione. Scopri le anticipazioni della settimana. Nelle puntate precedenti. La settimana precedente si è aperta con lo strappo di Irene nel giorno delle nozze: al momento decisivo ha abbandonato Cesare e, travolta dai sentimenti per Johnny, ha pianificato la partenza con lui. Il dolore ha spinto Cesare su una china pericolosa, fino a scomparire, gettando Rebecca nell’angoscia. 🔗 Leggi su Dilei.it
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